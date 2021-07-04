В Томской области осудили военного за кражу топлива

В Томской области прошел суд над военнослужащим, которого признали виновным в растрате и хищении чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом сообщает Томский гарнизонный военный суд.

По информации пресс-службы суда, вступив в сговор с двумя сообщниками, военнослужащий И. в с июня по август 2020 года, используя свое служебное положение начальника склада горючего и смазочных материалов воинской части, отдавая незаконные распоряжения подчиненным, реализовал 10000 литров топлива. Потом И. вносил заведомо ложные сведения в финансово-отчетную документацию воинской части.

«Указанные действия судом были квалифицированы как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (по части 3 статьи 160 УК РФ) и служебный подлог, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из корыстной заинтересованности (по части 1 статьи 292 УК РФ)», – пояснили в суде.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ И. назначили наказание в виде штрафа в размере двести тысяч рублей. На основании части 5 статьи 72 УК РФ, с учетом времени, проведенного И. под стражей, суд смягчил штраф до шестидесяти тысяч рублей.