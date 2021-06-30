В Томской области обновят 42 автобусные остановки

Томская область в 2021 году рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтирует 42 остановки общественного транспорта на региональной дорожной сети. В местных бюджетах даже на автобусные остановки федерация не оставляет денег. Так в бюджете Томска с рубля собранных налогов остается 7-8 копеек.

На федеральные деньги дорожники восстановят посадочные площадки и установят новые автопавильоны на автодорогах Томск – Предтеченск (5), Томск – Аникино – Ярское (10), подъезд к с. Наумовка, д. Бобровка (2) в Томском районе, Каргала – Бакчар (2) в Бакчарском районе, Больше-Дорохово – Тегульдет (8) в Зырянском районе, Могильный Мыс – Парабель – Каргасок (2) в Колпашевском районе, а также 13 комплексов на трассе Томск – Каргала – Колпашево в Кривошеинском, Молчановском, Чаинском и Колпашевском районах.