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Главная Новости В Томской области обновят 42 автобусные остановки
Новости

В Томской области обновят 42 автобусные остановки

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

Томская область в 2021 году рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтирует 42 остановки общественного транспорта на региональной дорожной сети. В местных бюджетах даже на автобусные остановки федерация не оставляет денег. Так в бюджете Томска с рубля собранных налогов остается 7-8 копеек.

На федеральные деньги дорожники восстановят посадочные площадки и установят новые автопавильоны на автодорогах Томск – Предтеченск (5), Томск – Аникино – Ярское (10), подъезд к с. Наумовка, д. Бобровка (2) в Томском районе, Каргала – Бакчар (2) в Бакчарском районе, Больше-Дорохово – Тегульдет (8) в Зырянском районе, Могильный Мыс – Парабель – Каргасок (2) в Колпашевском районе, а также 13 комплексов на трассе Томск – Каргала – Колпашево в Кривошеинском, Молчановском, Чаинском и Колпашевском районах.

Остановки общественного транспорта будут оснащены бордюрными пандусами (съездами) для маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба обладминистрации. В 2020 году на региональных объектах нацпроекта обустроены 32 остановки общественного транспорта, а также установлены 1223 дорожных знака, 2389 сигнальных столбиков, 27,5 км барьерного ограждения и нанесено 116,2 км разметки (104,5 км — термопластиком).

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