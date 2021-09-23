В Томской области объявили в розыск мужчину, который может быть вооружен

В Томской области за совершение особо тяжкого преступления разыскивается мужчина, который может быть вооружен огнестрельным оружием, сообщает региональный СК.

«Разыскивается обвиняемый Галиакбаров Олег Равильевич, 24.01.1983 года рождения, уроженец села Александровское, Александровского района Томской области. При себе может иметь огнестрельное оружие, при задержании соблюдать меры личной и коллективной безопасности», — говорится в сообщении.