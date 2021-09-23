Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В Томской области объявили в розыск мужчину, который может быть вооружен
Новости

В Томской области объявили в розыск мужчину, который может быть вооружен

ТВ2 ТВ2

В Томской области за совершение особо тяжкого преступления разыскивается мужчина, который может быть вооружен огнестрельным оружием, сообщает региональный СК.

«Разыскивается обвиняемый Галиакбаров Олег Равильевич, 24.01.1983 года рождения, уроженец села Александровское, Александровского района Томской области. При себе может иметь огнестрельное оружие, при задержании соблюдать меры личной и коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

Автор:  СК по Томской области

Если у вас есть какая-либо значимая информация, просят сообщать в дежурную часть полиции МО «Стрежевской» по номеру: 8(382-59) 5-22-02, или дежурному криминалисту регионального СК: 8-913-850-37-14.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.