В Томской области начинается вакцинация от гриппа

Специалисты рекомендуют в первую очередь поставить вакцину людям, которые входят в группу риска по заражению и тяжелому течению заболевания — это беременные женщины, дети в возрасте до 6 лет, а также люди с хроническими заболеваниями и старше 60 лет.

В Томскую область поступило более 230 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых и детей 138 тысяч доз вакцины «Совигрипп» и 92, 3 тысячи доз вакцины «Ультрикс квадри», сообщает Облздрав.

«Предстоящий эпидемический сезон гриппа, как и в прошлом году, будет проходить на фоне циркуляции коронавирусной инфекции. Чтобы снизить риск наложения инфекций, а также развития тяжелого течения гриппа, нужно своевременно поставить прививку до начала подъема заболеваемости. При этом между прививками, включая вакцинацию от COVID-19, необходим перерыв не менее одного месяца», – сказал начальник департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.

Как уточнили в Облздраве, трехвалентная вакцина «Совигрипп» и четырехвалентная «Ультрикс квадри» содержат актуальные в этом сезоне штаммы гриппа, в том числе А (H1N1) и (H3N2).

Поставить прививку можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления.

По информации департамента, в сезон 2020-2021 от гриппа привились рекордное число жителей региона - 555 884 человека. В минувшем сезоне критический порог по заболеваемости гриппом не повышался.