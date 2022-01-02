В Томской области начинается строительство моста через реку Яя

Подрядчик «Мостострой-11» приступает к строительству мостового перехода через реку Яя на автомобильной дороге Больше-Дорохово – Тегульдет в Зырянском районе, сообщает пресс-служба обладминистрации. Подрядная организация уже приступила к подготовительным работам: заготовке материалов, завозу дорожно-строительной техники и обустройству строительного городка.

Старый мост на дороге Больше-Дорохово – Тегульдет в Зырянском районе общей протяженностью 248 метров построили в 1976 году. В августе 2018 года из-за потери несущей способности конструктивных элементов моста в Зырянском и Тегульдетском районах был введен режим ЧС.

В ноябре 2018 года режим ЧС был снят, для движения большегрузов возвели понтонный мост. Старый железобетонный мост работает сейчас в реверсивном режиме, скорость ограничена до 30 км/ч, общая масса транспорта – до 15 тонн.

Срок сдачи объекта — декабрь 2023 года. Общая длина нового мостового перехода составит 1,8 км, самого моста — 245,4 м. Построенный мост обеспечит круглогодичную транспортную доступность Зырянского и Тегульдетского районов с областным центром и другими районами региона для проезда тяжеловесного транспорта.