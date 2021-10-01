В Томской области начался сезон охоты на лосей и пушную дичь

«Стартует охота на копытных животных, конкретно, на лосей. Она продлится по 10 января следующего года. На диких северных оленей охота откроется через месяц, то есть с 1 ноября. Кроме того, с октября открывается охота и на пушных зверей - это прежде всего заяц, лиса, бобр, выдра, ондатра. Через месяц откроется охота на соболя, белку, росомаху. Охота на пушных длится, как правило, до 28 февраля. Каких-либо особых требований к охотникам нет. Нужно иметь с собой все документы: разрешение на добычу, охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия; путевку, если охота совершается в охотугодьях», — уточнил охотовед.

С 1 октября в регионе официально начался сезон охоты на копытных и пушных животных, рассказал замначальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства региона Вадим Чиркин.

По словам Чиркина, охота на лосей сейчас самый востребованный вид охотничьего ресурса в Томской области. Спрос на него высок – после утверждения лимита разрешения на охоту разбирают в первые два-три дня.

«В этом году у нас губернатором установлен лимит добычи - 2249 особей. Общая численность лосей у нас - 46 200 особей. Отмечу, что численность лосей и копытных у нас в регионе из года в год растет, за последние пару лет увеличилась на 15,2%. Иногородние охотники к нам приезжают, но большая часть разрешений все же достается нашим местным томским охотникам, примерно 90%», — приводит данные Чиркин.

Из сезона в сезон остается актуальной и проблема браконьерства. По данным департамента, в 2021 году ведомство выявило 11 случаев незаконной охоты с ущербом в 3, 4 млн рублей. Так убили шесть лосей, три сибирские косули и два бурых медведя. Уголовные дела за браконьерство возбуждаются в том случае, если специалисты оценили ущерб природе в сумму от 40 тысяч рублей.

«Одной из причин браконьерства может быть социальное положение охотника. Это особенно актуально для отдаленных районов, где лоси, северные олени могут служить источником пропитания. Но в большинстве случаев браконьерство не характерно для Томской области», — добавил замначальника охотничьего департамента.