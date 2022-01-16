В Томской области начался прием заявлений дольщиков долгостроев на выплату компенсации

Дольщики трех долгостроев подали документы на выплату компенсаций за недостроенные квартиры в региональный фонд защиты прав дольщиков. Пока это дольщики 24 участника долевого строительства домов по улицам Кошурникова, 1а и Ачинской, 18а в Томске и переулку Школьному, 2 в Стрежевом. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

«Прием документов на выплату компенсаций стартовал 12 января. За три дня представитель уполномоченного банка ДОМ.РФ принял заявления 24 собственников. В течение 10 дней они получат деньги на свои счета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что записаться на удобные дату и время для подачи заявлений можно на официальном сайте банка или по телефону горячей линии 8 (800) 700-72-14.

Также за консультацией по вопросу выплат можно обратиться к сотрудникам регионального фонда по тел. 8 (3822) 906-651.