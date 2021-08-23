{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости В Томской области набирают волонтеров на Всероссийскую перепись населения
Новости

В Томской области набирают волонтеров на Всероссийскую перепись населения

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

На Всероссийскую перепись населения, которая пройдет в регионе с 15 октября по 14 ноября, нужны волонтеры. Ими могут стать томичи от 18 до 50 лет, сообщили в областной администрации.

«Волонтеры расскажут о способах участия в переписи населения. Также они будут сопровождать граждан в МФЦ для заполнения переписных листов в электронной форме на портале госуслуг», — рассказала и.о. председателя областного комитета по молодежной политике Инесса Солонина.

Для волонтеров организуют обучение, по окончании выдадут удостоверение о допуске к работе. Также добровольцам выдадут одежду и средства индивидуальной защиты.

Желающие стать волонтерами на переписи могут до 15 сентября оставить заявку на сайте.

Отметим, Всероссийская перепись несколько раз переносилась из-за пандемии, изначально она была запланирована на октябрь 2020 года. Сейчас даты утвердили: с 15 октября по 14 ноября 2021, в отдаленных районах до 20 декабря 2021 года. Сообщалось, что нынешняя перепись будет использовать цифровые технологии: жители смогут сами заполнить переписной лист на портале госуслуг. Переписные участки будут работать в МФЦ. При обходе квартир и домов будут использоваться планшеты со специальными программами.

 

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.