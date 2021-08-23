В Томской области набирают волонтеров на Всероссийскую перепись населения

На Всероссийскую перепись населения, которая пройдет в регионе с 15 октября по 14 ноября, нужны волонтеры. Ими могут стать томичи от 18 до 50 лет, сообщили в областной администрации.

«Волонтеры расскажут о способах участия в переписи населения. Также они будут сопровождать граждан в МФЦ для заполнения переписных листов в электронной форме на портале госуслуг», — рассказала и.о. председателя областного комитета по молодежной политике Инесса Солонина.

Для волонтеров организуют обучение, по окончании выдадут удостоверение о допуске к работе. Также добровольцам выдадут одежду и средства индивидуальной защиты.

Желающие стать волонтерами на переписи могут до 15 сентября оставить заявку на сайте.

Отметим, Всероссийская перепись несколько раз переносилась из-за пандемии, изначально она была запланирована на октябрь 2020 года. Сейчас даты утвердили: с 15 октября по 14 ноября 2021, в отдаленных районах до 20 декабря 2021 года. Сообщалось, что нынешняя перепись будет использовать цифровые технологии: жители смогут сами заполнить переписной лист на портале госуслуг. Переписные участки будут работать в МФЦ. При обходе квартир и домов будут использоваться планшеты со специальными программами.