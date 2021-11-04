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В Томской области набирают волонтеров для доставки лекарств пациентам с COVID-19

ТВ2 ТВ2

Центр «Бумеранг добра 70» приглашает томичей стать волонтерами для доставки бесплатных лекарств пациентам с COVID-19. 

Региональный штаб помощи набирает добровольцев по двум направлениям: волонтеры и автоволонтеры (автовладельцы, готовые возить волонтеров на своем личном транспорте по адресам).

«Волонтеры привозят каждому получателю герметично упакованный набор лекарств и оставляют его рядом с квартирой, передача лекарств из руки в руки запрещена. Перед выездом все волонтеры проходят обязательную термометрию, получают средства индивидуальной защиты и антисептики», — говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации.

Все волонтеры к началу работы должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19 и быть старше 18 лет.

Чтобы стать волонтером, нужно подать заявку онлайн или обратиться в ресурсный центр по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 7, офис 301, с 10 до 18 часов.

Записаться на смены для волонтеров

Записаться на смены для автоволонтеров 

Подробную информацию можно получить по телефону 8 (3822) 90-15-59.

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