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В Томской области могут снова появиться вытрезвители

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Доля преступлений, совершенных в Томской области в состоянии алкогольного опьянения, выше среднероссийского показателя. Власти Томской области намерены открыть в регионе сеть вытрезвителей.

«Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, выше среднероссийского показателя. Пусть ненамного, но выше. Кроме того, в каждом 20 случае потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения», — отметил глава регионального УМВД Демьян Лаптев.

По мнению Демьяна Лаптева, этому способствует увеличение числа точек, где продается алкоголь. Ранее начальник областного департамента лицензирования и регионального государственного контроля Александр Деев говорил, что в настоящее время в регионе работает 101 алкомаркет. Вдобавок, торговать алкоголем могут предприятия в сфере общепита.

«Несмотря на установленный законодательством запрет на продажу алкоголя в ночное время, чтобы обойти данный запрет любому предпринимателю достаточно направить уведомление в Роспотребнадзор о начале оказания услуг общественного питания. Согласование таких уведомлений, как правило, осуществляется без предварительного выезда специалиста на место. В настоящее время в Томской области согласованы 4,5 тысячи таких уведомлений. Однако, как показывает практика, существующие требования в таких помещениях не соблюдаются», — подчеркнул Лаптев.  

По его словам, повлиять на ситуацию могло бы создание специализированной организации для помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас пьяных лиц доставляют в наркологическое отделение № 4, однако там нет оборудованных спальных мест для тех, кто не нуждается в медпомощи.

В УМВД направили обращение в администрацию региона с просьбой восстановить в регионе вытрезвители. Сейчас власти региона просчитывают экономическую целесообразность этого шага. 

В 2019 году Госдума приняла законопроект о восстановлении вытрезвителей. В 2020 году Госдума приняла еще один закон, который дает право регионам России создавать платные медицинские вытрезвители на базе государственно-частного партнерства. Регламентирует их деятельность правительство. Также был принят сопутствующий закон (поправки в закон «О полиции»), разрешающий полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.

В Томской области помощь людям в состоянии алкогольного опьянения оказывает одно из отделений областного наркодиспансера.

В 2010 году в томском вытрезвителе произошла трагедия. Тогда полицейские доставили в учреждение томского журналиста Константина Попова. Ему, находящемуся в беспомощном состоянии, нанесли травмы, несовместимые с жизнью. 20 января журналист умер, не приходя в сознание. Следствие установило, что в вытрезвителе Константину Попову нанесли «проникающую рану с разрывом внутренних органов» металлическим карнизом. В совершении преступления сознался 26-летний сотрудник медвытрезвителя Алексей Митаев. Психиатрическая экспертиза признала Митаева вменяемым, он был уволен из органов и арестован. В феврале 2011 года суд приговорил экс-полицейского к 12 годам колонии строгого режима. После происшествия с Константином Поповым глава управления Виктор Гречман был отправлен в отставку.

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