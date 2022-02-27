В Томской области могут снова появиться вытрезвители

«Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, выше среднероссийского показателя. Пусть ненамного, но выше. Кроме того, в каждом 20 случае потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения», — отметил глава регионального УМВД Демьян Лаптев.

По мнению Демьяна Лаптева, этому способствует увеличение числа точек, где продается алкоголь. Ранее начальник областного департамента лицензирования и регионального государственного контроля Александр Деев говорил, что в настоящее время в регионе работает 101 алкомаркет. Вдобавок, торговать алкоголем могут предприятия в сфере общепита.

«Несмотря на установленный законодательством запрет на продажу алкоголя в ночное время, чтобы обойти данный запрет любому предпринимателю достаточно направить уведомление в Роспотребнадзор о начале оказания услуг общественного питания. Согласование таких уведомлений, как правило, осуществляется без предварительного выезда специалиста на место. В настоящее время в Томской области согласованы 4,5 тысячи таких уведомлений. Однако, как показывает практика, существующие требования в таких помещениях не соблюдаются», — подчеркнул Лаптев.

По его словам, повлиять на ситуацию могло бы создание специализированной организации для помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас пьяных лиц доставляют в наркологическое отделение № 4, однако там нет оборудованных спальных мест для тех, кто не нуждается в медпомощи.

В УМВД направили обращение в администрацию региона с просьбой восстановить в регионе вытрезвители. Сейчас власти региона просчитывают экономическую целесообразность этого шага.