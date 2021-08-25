В Томской области появятся станции для зарядки электрокаров

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел рабочую встречу с гендиректором «Россети Сибирь» и «Россети Томск» Павлом Акилиным. На ней обсуждались проекты электросетевого развития в регионе.

В частности, по информации обладминистрации, речь шла о применении «зеленых» технологий для электроснабжения отдаленных районов Томской области. В ближайшее время компания планирует установить возобновляемые источники энергии в 27 населенных пунктах региона, которые смогут круглосуточно полноценно вырабатывать электроэнергию для населения. Это, по подсчетам, поможет вдвое снизить затраты на топливо, улучшить экологию за счет сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Кроме того, «Россети Сибирь» также рассматривают включение Томской области в программу развития сети зарядных станций на 2022-2025 годы. Эксперты считают, что число электромобилей в регионе к 2025 году вырастет со 100, имеющихся сейчас, до 800 штук. Поэтому для развития электрозарядной инфраструктуры компания планирует в ближайшие годы установить шесть «быстрых» зарядных станций.