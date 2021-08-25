В Томской области появятся станции для зарядки электрокаров

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел рабочую встречу с гендиректором «Россети Сибирь» и «Россети Томск» Павлом Акилиным. На ней обсуждались проекты электросетевого развития в регионе.
В частности, по информации обладминистрации, речь шла о применении «зеленых» технологий для электроснабжения отдаленных районов Томской области. В ближайшее время компания планирует установить возобновляемые источники энергии в 27 населенных пунктах региона, которые смогут круглосуточно полноценно вырабатывать электроэнергию для населения. Это, по подсчетам, поможет вдвое снизить затраты на топливо, улучшить экологию за счет сокращения вредных выбросов в атмосферу.
Кроме того, «Россети Сибирь» также рассматривают включение Томской области в программу развития сети зарядных станций на 2022-2025 годы. Эксперты считают, что число электромобилей в регионе к 2025 году вырастет со 100, имеющихся сейчас, до 800 штук. Поэтому для развития электрозарядной инфраструктуры компания планирует в ближайшие годы установить шесть «быстрых» зарядных станций.
Также «Россети» планируют увеличить закупки продукции томских предприятий к 2022 году до 218 миллионов рублей. Речь идет о закупке электротехнического оборудования, железобетонных изделий и кабельно-проводниковой продукции.
«Томская область заинтересована во всестороннем сотрудничестве с энергохолдингом, в развитии электросетевого хозяйства региона, в повышении надежности системы, в более тесной интеграции с наукой и инновационным сектором. Наш регион и «Россети» развивают научно-техническое сотрудничество в рамках «дорожной карты». И я убежден, что активное включение в эту работу сибирского подразделения холдинга придаст ей новый импульс, станет долгосрочным и еще более выгодным», – цитирует губернатора пресс-служба областной администрации.