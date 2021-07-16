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Главная Новости В Томской области медведи нападают на скот и разоряют ульи
Новости

В Томской области медведи нападают на скот и разоряют ульи

ТВ2
ТВ2 ТВ2
11 часов назад

С начала июля департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области выдал уже восемь разрешений на отстрел медведей. Связано это с тем, что животные стали выходить к поселениям и угрожать безопасности людей и их территорий.

«Зачастую люди просто видели следы медведей около населенных пунктов и сообщали нам об этом, но бывали и более серьезные случаи. Так, в окрестностях деревни Первомайка Колпашевского района медведь напал на овец и несколько из них задавил насмерть», — цитирует «Интерфакс» председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов облдепартамента Максима Даниленко.

Кроме этого, в селе Салтанаково Томского района медведь разорил улей, а в окрестностях поселка Лисицыно Верхнекетского района — другой медведь напал на корову.

По данным облдепартамента, следы медведей видели не только у населенных пунктов, но и у Белоярского газоконденсатного месторождения «СН-Газодобыча», у карьера по добыче красной глины около поселка Сухоречье в Томском районе и у вахтового поселка «Леспромхоз-Тегульдетский».

Даниленко предполагает, что медведи приближаются к местам проживания и жизнедеятельности человека из-за недостатка корма и большого количества гнуса в лесах.

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