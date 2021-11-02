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  3. В Томской области медведь напал на мужчину. От зверя его отбила собака
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В Томской области медведь напал на мужчину. От зверя его отбила собака

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У реки Таптан рядом с селом Кривошеино Томской области медведь напал на мужчину. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на районного охотоведа Евгения Криворотова. Пострадавшего сумела отбить его собака.

«Мужчина шел с собакой и неожиданно на него из берлоги выскочил медведь. Напал, серьезно подрал лицо. Собака стала защищать хозяина, отвлекла медведя, поэтому мужчине удалось выстрелить из ружья в косолапого. Было два выстрела в упор, медведь убежал», — рассказал Криворотов.

По данным Криворотова, мужчине удалось выйти к дороге, связаться с родственниками и попросить помощи. В район нападения уже выехали охотники с собаками.

Пресс-служба Кривошеинской районной больницы сообщает, что пострадавшего прооперировали, он чувствует себя удовлетворительно.

фото иллюстративное
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