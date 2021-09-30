«‎В Томской области еще не встречалось подобное»: археологи ТГУ нашли редкие артефакты эпохи неолита на острове Няша

Сотрудники Музея истории, археологии и этнографии Сибири имени В.М. Флоринского во время экспедиции на остров Няша обнаружили редкие предметы эпохи неолита. Доступ к артефактам стал возможным благодаря тому, что в сентябре этого года вода в Томи опустилась до исторического минимума. По предварительным оценкам археологов возраст артефактов около 6-8 тысяч лет, а совокупный вес найденного — около 100 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.

«На остров Няша мы отправились преднамеренно, поскольку было предположение, что там могут находиться артефакты, оставленные населением, жившим на территории современной Томской области несколько тысяч лет назад. В первую поездку ничего обнаружить не удалось. Но во второй раз, когда вода упала еще больше, добравшись до острова, мы увидели на прибрежной территории целую полосу длиной около 100 метров, усыпанную различными древними предметами», — рассказал сотрудник Музея археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Асап Идимешев.

Среди найденного археологами — каменные ножи, наконечники стрел и копий, отщепы камня, орудие для изготовления древков, а также большое количество остатков керамической посуды. Самым интересным артефактом стала окаменевшая кость крупного животного с вырезанным на ней лицом человека. В Томской области подобное ранее не встречалось.

«Черты лица вырезаны очень искусно. Удивительно, что этот объект не только сохранился, но и находится в таком хорошем состоянии, ведь обычно органика плохо сохраняется. Ранее на территории Томской области находили кости, на которых были вырезаны животные, но изображения людей ни разу не встречались. Предположительно, возраст наших находок 6-8 тысяч лет. Определить его точнее позволит изучение артефактов», — пояснила сотрудница Музея археологии и этнографии ТГУ Юлия Квасница.

Как отметили археологи, все находки очень хорошо сохранились. Объясняется это тем, что предметы находились под большим слоем глины, которая законсервировала их на несколько тысячелетий. Снижение уровня воды привело к вымыванию изделий.

Также важно, что, по словам археологов, в местах обнаружения древних предметов нет никаких признаков долговременного проживания людей. Например, кострищ, жилищ, хозпостроек. Скорее всего, в прошлом здесь была река, на которую они приходили рыбачить или охотиться, когда уровень воды был подходящим. Помимо этого, люди использовали глину, делая из нее посуду и другие емкости. Однако непонятно, почему они не уносили оружие и посуду в поселение, а оставляли в прибрежной зоне. Возможно, найти ответ помогут дальнейшие раскопки, которые намерены провести археологи ТГУ.