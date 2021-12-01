В Томской области число безработных за год сократилось в четыре раза

Уровень безработицы в Томской области за год снизился с 5,89% до 1,35%. Таким образом, численность безработных, состоящих на учете в региональных органах службы занятости, составляет 7 227 человек, Это на 24 643 человека меньше чем в январе этого года, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«В 2021 году через нашу службу занятости нашли работу больше 16 тысяч человек. Еще 119-ти мы помогли открыть собственное дело. Ситуация на рынке труда наглядно показывает: экономика области выдержала удар эпидемией и динамично восстанавливается. Принятые меры поддержки бизнеса и стабилизации занятости подтвердили эффективность», — уверяет губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Также отмечается, что потребность в специалистах рабочих профессий на рынке труда региона сегодня в полтора раза выше, чем потребность в служащих. Как сообщила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных, постоянно нужны представители строительных и смежных с ними профессий, а также работники сферы обслуживания. Среди служащих традиционно востребованы медицинские работники, педагоги, инженеры различных профилей и специалисты в области информационных технологий. В региональном банке вакансий службы занятости сегодня 14 137 свободных рабочих мест.