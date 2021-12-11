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В Томской области автоматически продлили региональные социальные выплаты

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В Томской области автоматически будут продляться социальные выплаты семьям с детьми, право на которые зависит от дохода и подтверждается ежегодно, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Речь идет о региональных пособиях: выплате на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячном пособии на третьего и последующего ребенка, компенсации за детский сад и единовременной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг малообеспеченным многодетным семьям. В Томской области такие выплаты получают почти 50 тысяч семей с детьми. 

По закону эти пособия назначаются сроком на один год, для дальнейшей их выплаты получатели должны обратиться в центры социальной поддержки с документами и вновь подтвердить свое право на дальнейшее их получение. 

«С 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации выплаты стали продлеваться автоматически, но в течение определенного периода. Теперь принято решение продлевать выплаты до тех пор, пока в регионе действует режим повышенной готовности. Гражданам не нужно никуда обращаться, специалисты центров социальной поддержки самостоятельно запросят подтверждающие документы в смежных ведомствах и при наличии права назначат пособие на следующий год», - прокомментировала заместитель губернатора по социальной политике, заместитель главы регионального штаба Алёна Левко.

Для первичного оформления социальных выплат нужно обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства или в МФЦ, прием идет по предварительной записи.

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