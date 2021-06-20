В Томской области 42 медика получили награды к профессиональному празднику

Каждое третье воскресенье июня отмечается профессиональный праздник медиков. 42 медицинских работника Томской области получили федеральные и региональные награды на торжественном мероприятии в облздраве. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

По словам нового замгубернатора по социальной политике Алены Левко, 1,5 тысячи врачей и около четырех тысяч медсестер и младшего медицинского персонала отработали и продолжают работать в респираторных госпиталях в Томске.

Так, указом президента Владимира Путина почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделением лучевой диагностики НИИ онкологии Томского НИМЦ Ирине Фроловой.

«За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга» почетными грамотами и благодарностями Президента России награждены восемь работников здравоохранения – старшая медицинская сестра Поликлиники № 10 Людмила Кайбазакова, врач-анестезиолог-реаниматолог томской ОКБ Станислав Перунов, старшая медицинская сестра МСЧ №2 Анна Протасова, акушерка Томской районной больницы Ольга Чепкасова, заведующая дневным стационаром – врач-терапевт МСЧ №2 Галина Чичина, врач-терапевт Томской районной больницы Василий Шакин, медицинская сестра МСЧ «Строитель» Оксана Яхина.

«За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в работе» и в связи с профессиональным праздником почетные грамоты администрации Томской области получили четверо работников томского здравоохранения – фельдшер скорой помощи Марина Иванова, врач-невролог Поликлиники №8 Иван Шустов, зубной врач детской стоматологии №1 Сергей Каменев, медицинский лабораторный техник детской горбольницы №2 Галина Вагнер.

Памятным знаком Законодательной Думы Томской области «Герб Томской области» награждены главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии облздрава Михаил Шписман, главный врач Шегарской районной больницы Кирилл Хомяков, заместитель главного врача горбольницы №3 Татьяна Кондаурова. Еще пять человек получили благодарности от областного парламента.

Благодарность мэра Томска объявлена Валерию Стану – заведующему отделением УЗИ-врачу ультразвуковой диагностики медико-санитарной части №2. Еще восемь медиков награждены почетной грамотой и благодарственным письмом администрации города Томска.

Благодарность от депутата госдумы Татьяны Соломатиной объявлена начальнику отдела кадров МСЧ №2 Елене Дороховой и заведующей Ситуационным центром, врачу-методисту Областной клинической больницы Неле Сеченовой.

Также медики получили почетные грамоты и благодарности от департамента здравоохранения Томской области.