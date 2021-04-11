В «Томскнефтехиме» сообщили, когда перестанет дымить факел

Дымление факела на «Томскнефтехиме» закончится в воскресенье, сообщается в соцсетях компании.

«Производства «Томскнефтехима» работают в штатном технологическом режиме. Дымление факела постепенно уменьшается и завершится в течение нескольких часов», — говорится в сообщении.





В пятницу «Томскнефтехим» частично приостановил производство полиэтилена из-за нехватки электрических мощностей.





При этом в редакцию ТВ2 томичи продолжают жаловаться на дым, идущий от предприятия. Они опасаются, что из-за этого нарушаются экологические нормы.





«Томскнефтехим» — томская площадка СИБУРа и один из крупнейших российских производителей полимеров — полипропилена и полиэтилена высокого давления. В состав предприятия входит производство мономеров — этилена и пропилена, полностью обеспечивающее сырьем производство полимеров — полипропилена и полиэтилена высокого давления.





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