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11 апреля,
2021
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В «Томскнефтехиме» сообщили, когда перестанет дымить факел

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Дымление факела на «Томскнефтехиме» закончится в воскресенье, сообщается в соцсетях компании. 

В «Томскнефтехиме» сообщили, когда перестанет дымить факел

«Производства «Томскнефтехима» работают в штатном технологическом режиме. Дымление факела постепенно уменьшается и завершится в течение нескольких часов», — говорится в сообщении. 


В пятницу «Томскнефтехим» частично приостановил производство полиэтилена из-за нехватки электрических мощностей.


При этом в редакцию ТВ2 томичи продолжают жаловаться на дым, идущий от предприятия. Они опасаются, что из-за этого нарушаются экологические нормы. 


«Томскнефтехим» — томская площадка СИБУРа и один из крупнейших российских производителей полимеров — полипропилена и полиэтилена высокого давления. В состав предприятия входит производство мономеров — этилена и пропилена, полностью обеспечивающее сырьем производство полимеров — полипропилена и полиэтилена высокого давления.   


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