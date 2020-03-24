В томских стационарах перенесли плановые госпитализации и отменили диспансеризации

Такие временные меры медики решили принять для профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Telegram-канал «Область здоровья».





Кроме госпитализаций, лечебные учреждения временно отменили профосмотры и диспансеризации.





«Решения о переносе госпитализации принимается индивидуально, с учетом медицинских показаний. Эта мера не касается пациентов онкологического профиля. Экстренная госпитализация по-прежнему оказывается незамедлительно и в полном объеме», — сообщают в облздраве.





Облздрав просит жителей с пониманием отнестись к ситуации и сократить по возможности посещения больниц и поликлиник. При наличии признаков заболевания вызывать врача на дом.





По информации администрации Томской области на утро 23 марта, 24 пациента с подозрением на COVID-19 находятся в инфекционных отделениях Томска и Северска. Диагноз «коронавирус» по-прежнему подтвержден у одной женщины.





Первый случай заболевания коронавирусом в Томске выявили 18 марта. Cначала губернатор сообщил, что женщина вернулась из Италии, где была на выставке собак. Позже ТВ2 стало известно, что заболевшая добиралась транзитом через Италию в Англию на выставку и обратно. В Англии с ней была и другая томичка. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.





В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране. Режим предусматривает отмену всех спортивных и массовых мероприятий, а также перевод на дистанционное обучение.





Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь





ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​Мы пишем о том, что важно.