В томских стационарах лечатся 32 ребенка с COVID-19

В стационарах Томской области от новой коронавирусной инфекции лечатся 32 ребенка, среди них 20 томичей. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Несовершеннолетние пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение в детском отделении респираторного госпиталя медсанчасти №2. Кислородную поддержку получают два ребенка. Ежедневно в смене работают три педиатра и два инфекциониста. При необходимости в отделении могут быть развернуты реанимационные койки и увеличено количество медперсонала.

«К счастью, пока у нас нет тяжелых случаев течения заболевания у детей, но по другим регионам мы видим, что дети стали болеть чаще и тяжелее. Предполагаем, что нас это тоже может коснуться, — приводит телеграм-канал слова начальника отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи областного департамента здравоохранения Светланы Рубейкиной. — Чтобы избежать вспышек заболевания среди детей, необходимо их максимальное разобщение. Также важно ограничить посещение детьми мест массового скопления. Для этого у нас в регионе и были продлены школьные каникулы».

По данным управления Роспотребнадзора по Томской области, за весь период пандемии на территории Томской области выявлено 4935 случаев коронавируса среди детей.