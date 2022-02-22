В томских школьных автобусах появится охрана

Городской департамент образования начал заключать договоры на обслуживание школьных автобусов вневедомственной охраной Росгвардии, сообщили в мэрии.

К марту власти хотят заключить договоры на охрану 12 муниципальных школьных автобусов, которые возят детей от дома в школу и обратно. Сейчас все автобусы образовательных учреждений оборудовали специальными кнопками, которыми можно пользоваться в случаях экстренной ситуации. После нажатия на кнопку навигационное оборудование автоматически определяет координаты автобуса и через каналы GPRS и SMS передает сигнал тревоги на пульт дежурного. После этого на место выезжает наряд вневедомственной охраны.

«Все автобусы образовательных учреждений оснащены системами ГЛОНАСС и тревожными кнопками. На охрану части автобусов заключены договоры с Росгвардией. В ближайшее время мы заключим договоры на оставшиеся автобусы образовательных учреждений», — отметил замначальника департамента образования по безопасности образовательных учреждений Константин Беляев.

Сотрудники вневедомственной охраны в свою очередь вместе с сотрудниками школы-интерната № 22 провели отработку действий при срабатывании тревожной кнопки в автобусе. По легенде учений, неизвестные создали помеху в движении школьного транспорта и пытались проникнуть в автобус. Водитель в это время нажал на тревожную кнопку и на место прибыли росгвардейцы.