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08 января,
2020
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Новости

В томских маршрутках появился безналичный расчет за проезд

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

По информации ТВ2, на некоторых автобусных маршрутах в Томске заработал безналичный расчет. Терминалы появились на автобусах №19, 16, 14, 30/33. 

В томских маршрутках появился безналичный расчет за проезд
В томских маршрутках появился безналичный расчет за проезд
В томских маршрутках появился безналичный расчет за проезд
В томских маршрутках появился безналичный расчет за проезд
В томских маршрутках появился безналичный расчет за проезд
В томских маршрутках появился безналичный расчет за проезд
В томских маршрутках появился безналичный расчет за проезд

Безналичный расчет в маршрутках должен был заработать с 1 января 2020 года, но в автобусах не появились терминалы безналичной оплаты. Изначально оплата через терминал должна была появиться еще год назад, но сроки запуска постоянно менялись. 


Пресс-служба мэрии сообщает, что общественный транспорт работает по расписанию выходного дня. На линии работают 54 трамвая и троллейбуса. С 1 по 8 января они будут выходить на маршруты в 8 часов. Автобусы будут выходить на линию с 7 часов.


С 9 января пассажирский транспорт перейдет к штатному режиму обслуживания пассажиров в соответствии с утвержденным расписанием.


Пожаловаться на работу общественного транспорта можно по номерам 28-29-05, 28-29-06.

Ранее сообщалось, что в Томске заработала новая маршрутная сеть. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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