В томских маршрутках полицейские проверяют наличие масок: фото

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В Томске полицейские проверили, как соблюдается масочный режим среди водителей и пассажиров маршруток. Как передает фотокор ТВ2 Александр Сакалов, пассажиров снимали с рейса за отсутствие масок.

Сотрудники полиции проверяли водителей автобусов и пассажиров на наличие масок недалеко от отдела МВД по Советскому району, который находится на проспекте Фрунзе, 119. По информации ТВ2, нарушителей режима сотрудники полиции отводили в отдел для дальнейшего составления протокола или проводили беседу.

С 18 мая в Томской области ввели обязательный масочный режим. Новые требования эпидрежима контролируют сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора.

Выборочные проверки проходят в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах и других местах массового пребывания людей в закрытых помещениях.

«Ношение маски в общественном месте является одним из условий режима повышенной готовности, за нарушение которого возможно наказание по статье 20.6.1 КоАП. Кроме того, торговые сети и другие организации вправе отказать людям без масок в предоставлении своих услуг», — сообщает УМВД по региону.