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24 мая,
2020
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Новости

В томских маршрутках полицейские проверяют наличие масок: фото

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Томске полицейские проверили, как соблюдается масочный режим среди водителей и пассажиров маршруток. Как передает фотокор ТВ2 Александр Сакалов, пассажиров снимали с рейса за отсутствие масок. 

В томских маршрутках полицейские проверяют наличие масок: фото

Сотрудники полиции проверяли водителей автобусов и пассажиров на наличие масок недалеко от отдела МВД по Советскому району, который находится на проспекте Фрунзе, 119. По информации ТВ2, нарушителей режима сотрудники полиции отводили в отдел для дальнейшего составления протокола или проводили беседу. 

В томских маршрутках полицейские проверяют наличие масок: фото

С 18 мая в Томской области ввели обязательный масочный режим. Новые требования эпидрежима контролируют сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора. 

В томских маршрутках полицейские проверяют наличие масок: фото

Выборочные проверки проходят в  общественном транспорте, магазинах, торговых центрах и других местах массового пребывания людей в закрытых помещениях.


«Ношение маски в общественном месте является одним из условий режима повышенной готовности, за нарушение которого возможно наказание по статье 20.6.1 КоАП. Кроме того, торговые сети и другие организации вправе отказать людям без масок в предоставлении своих услуг», — сообщает УМВД по региону.

В томских маршрутках полицейские проверяют наличие масок: фото

Замгубернатора Иван Деев отметил, что за нарушение масочного режима могут штрафовать и физических, и юридических лиц. 


Нарушителям масочного режима грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.


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