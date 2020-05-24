В томских маршрутках полицейские проверяют наличие масок: фото

В Томске полицейские проверили, как соблюдается масочный режим среди водителей и пассажиров маршруток. Как передает фотокор ТВ2 Александр Сакалов, пассажиров снимали с рейса за отсутствие масок.
Сотрудники полиции проверяли водителей автобусов и пассажиров на наличие масок недалеко от отдела МВД по Советскому району, который находится на проспекте Фрунзе, 119. По информации ТВ2, нарушителей режима сотрудники полиции отводили в отдел для дальнейшего составления протокола или проводили беседу.
С 18 мая в Томской области ввели обязательный масочный режим. Новые требования эпидрежима контролируют сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора.
Выборочные проверки проходят в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах и других местах массового пребывания людей в закрытых помещениях.
«Ношение маски в общественном месте является одним из условий режима повышенной готовности, за нарушение которого возможно наказание по статье 20.6.1 КоАП. Кроме того, торговые сети и другие организации вправе отказать людям без масок в предоставлении своих услуг», — сообщает УМВД по региону.
Замгубернатора Иван Деев отметил, что за нарушение масочного режима могут штрафовать и физических, и юридических лиц.
Нарушителям масочного режима грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
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