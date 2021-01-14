В томских колониях выбрали лучшую снежную фигуру

Руководство областного УФСИН России подвело итоги традиционного зимнего конкурса снежных фигур. Накануне новогодних праздников территории колоний и СИЗО украсили 38 скульптур. Деды Морозы, Снегурочки, быки, кремлевские куранты и герои мультфильмов были выполнены в разных стилях, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, первое место заняли заключенные из ИК-3, второе место – мастера из ЛИУ-1, третье – осужденные из отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-1.





«Руководство УФСИН отметило плодотворную работу осужденных из ЛИУ-1, которые сделали самое большое количество экспонатов. 11 ярких фигур появились возле общежитий отрядов. Самую оригинальную скульптуру соорудили в СИЗО-1, а самую объемную — высотой около 4 метров в ИК-3. Открытые площадки ИК-4 и СИЗО-2 украсили целые новогодние композиции», — говорится в сообщении.





Организаторы конкурса отмечают, что участие в нем развивает инициативу, позволяет воплощать оригинальные идеи и учит работать в команде.