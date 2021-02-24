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24 февраля,
2021
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В томских домах для престарелых началась вакцинация

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В домах для престарелых стартовала вакцинация. Как пишет пресс-служба областной администрации, первыми прививки поставили сотрудники и жители домов-интернатов Чаинского и Бакчарского районов. Вакцинация проводится по добровольному согласию пенсионеров с разрешения врача.


Приезжать и вакцинировать проживающих в домах для престарелых врачи будут по специальному графику. 

В томских домах для престарелых началась вакцинация

«Первый компонент прививки «Гам-КОВИД-Вак» в соцучреждениях поставили уже более ста человек. Вакцинация прошла успешно. У нескольких человек зафиксирован подъем температуры, что является нормой для этой прививки», — приводит пресс-служба слова начальника отдела медицинской профилактики облздрава Риммы Волошиной.


Отмечается, что в регионе работает семь домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа и три психоневрологических. В них живут 1627 человек, средний возраст 70 лет.

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