В томских домах для престарелых началась вакцинация

В домах для престарелых стартовала вакцинация. Как пишет пресс-служба областной администрации, первыми прививки поставили сотрудники и жители домов-интернатов Чаинского и Бакчарского районов. Вакцинация проводится по добровольному согласию пенсионеров с разрешения врача.
Приезжать и вакцинировать проживающих в домах для престарелых врачи будут по специальному графику.
«Первый компонент прививки «Гам-КОВИД-Вак» в соцучреждениях поставили уже более ста человек. Вакцинация прошла успешно. У нескольких человек зафиксирован подъем температуры, что является нормой для этой прививки», — приводит пресс-служба слова начальника отдела медицинской профилактики облздрава Риммы Волошиной.
Отмечается, что в регионе работает семь домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа и три психоневрологических. В них живут 1627 человек, средний возраст 70 лет.