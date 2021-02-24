В томских домах для престарелых началась вакцинация

В домах для престарелых стартовала вакцинация. Как пишет пресс-служба областной администрации, первыми прививки поставили сотрудники и жители домов-интернатов Чаинского и Бакчарского районов. Вакцинация проводится по добровольному согласию пенсионеров с разрешения врача.





Приезжать и вакцинировать проживающих в домах для престарелых врачи будут по специальному графику.