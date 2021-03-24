В Томске женщину оштрафовали за оскорбление врача

Прокуратура Ленинского района провела проверку по обращению врача поликлиники, которая заявила, что ее оскорбила пациентка.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в декабре 2020 года 34-летняя томичка была записана на прием к отоларингологу в одну из поликлиник города. Она опоздала на час, поэтому врач предложила подождать своего приема в очереди. Однако пациентка потребовала незамедлительного ее приема и высказала в адрес доктора нецензурные оскорбления.





В итоге на женщину составили административный протокол, предусмотренный ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Постановлением мирового судьи виновной назначено административное наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.





Постановление суда в законную силу не вступило.