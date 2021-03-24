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24 марта,
2021
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В Томске женщину оштрафовали за оскорбление врача

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Прокуратура Ленинского района провела проверку по обращению  врача поликлиники, которая заявила, что ее оскорбила пациентка. 

В Томске женщину оштрафовали за оскорбление врача

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в  декабре 2020 года 34-летняя томичка была записана на прием к отоларингологу в одну из поликлиник города.  Она опоздала на час, поэтому врач предложила подождать своего приема в очереди. Однако пациентка потребовала незамедлительного ее приема и  высказала в адрес доктора нецензурные оскорбления.


В итоге на женщину составили административный протокол, предусмотренный ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Постановлением мирового судьи виновной назначено административное наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.


Постановление суда в законную  силу не вступило.

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