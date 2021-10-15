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В Томске завершился чемпионат по бодибилдингу и бодифитнесу

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В Томске завершились чемпионат и первенство региона по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу, сообщает областной департамент физкультуры и спорта.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов. Победу в командном первенстве завоевала команда тренажерного зала Rock Gym. Серебряные медали достались представителям фитнес-центра «Факел», а бронзовые спортсменам тренажерного зала MusCool.

Нынешние региональные соревнования — последние перед чемпионатом России, который пройдет в Тюмени с 21 по 25 октября. Томскую область на всероссийских соревнованиях представят Юлия Киямова (чемпионка Томской области, УРФО, СФО, вице-чемпионка России среди юниорок), Михаил Дядюк (чемпион Томской области по бодибилдингу в открытой категории), Михаил Гутиков (вице-чемпион Томской области) и Олег Биднюк (чемпион Томской области по бодибилдингу среди мастеров).

Автор:  Сергей Тиуков
Автор:  Сергей Тиуков
Автор:  Сергей Тиуков
Автор:  Сергей Тиуков
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