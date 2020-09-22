В Томске завершили реставрацию фасада дома-памятника на Ленина, 56. Фото

В Томске завершился ремонт фасада дома-памятника на Ленина, 56. В следующем году планируется заменить сети и сделать внутреннюю отделку.

Ремонтные работы начались в 2018 году. Тогда в рамках муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества» на восстановление этого дома было выделено 19,756 млн рублей.





Начать планировалось в мае–июне, однако в итоге работы стартовали только в октябре. Мэр Томска Иван Кляйн отмечал, что на объект зашел неготовый подрядчик с «сырой» документацией.





В 2019 году в доме были заменены венцы, прошло устройство крыши, кровли, изготовлен весь декор. В 2020 году из бюджета Томска было выделено 11,5 миллиона рублей. Рабочие установили окна, входные двери, доделали ремонт фасада.





Сейчас рабочим осталось сделать внутреннюю отделку и заменить инженерную инфраструктуру.