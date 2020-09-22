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22 сентября,
2020
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Новости

В Томске завершили реставрацию фасада дома-памятника на Ленина, 56. Фото

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

В Томске завершился ремонт фасада дома-памятника на Ленина, 56. В следующем году планируется заменить сети и сделать внутреннюю отделку. 

В Томске завершили реставрацию фасада дома-памятника на Ленина, 56. Фото

Ремонтные работы начались в 2018 году. Тогда в рамках муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества» на восстановление этого дома было выделено 19,756 млн рублей.


Начать планировалось в мае–июне, однако в итоге работы стартовали только в октябре. Мэр Томска Иван Кляйн отмечал, что на объект зашел неготовый подрядчик с «сырой» документацией.


В 2019 году в доме были заменены венцы, прошло устройство крыши, кровли, изготовлен весь декор. В 2020 году из бюджета Томска было выделено 11,5 миллиона рублей. Рабочие установили окна, входные двери, доделали ремонт фасада.


Сейчас рабочим осталось сделать внутреннюю отделку и заменить инженерную инфраструктуру.

В Томске завершили реставрацию фасада дома-памятника на Ленина, 56. Фото
В Томске завершили реставрацию фасада дома-памятника на Ленина, 56. Фото
В Томске завершили реставрацию фасада дома-памятника на Ленина, 56. Фото
В Томске завершили реставрацию фасада дома-памятника на Ленина, 56. Фото

Жилой дом И.С. Семеновой был построен в 1900 году.


Это двухэтажный дом с деревянными верхними этажами и полуподвальным кирпичным этажом, декоративное убранство фасадов венчают треугольные фронтоны с резными подзорами и резные наличники окон с треугольным завершением. Прямоугольный план дома усложнен двумя выступами – ризалитами. Угловые части здания акцентированы небольшими башенками.


В 1974 году дом признали памятником архитектуры федерального значения. Общая площадь здания – превышает 500 квадратных метров.

В Томске завершили реставрацию фасада дома-памятника на Ленина, 56. Фото
В Томске завершили реставрацию фасада дома-памятника на Ленина, 56. Фото
В Томске завершили реставрацию фасада дома-памятника на Ленина, 56. Фото
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