В Томске завершили ремонт «Пассажа Второва»

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Строители выполнили капитальный ремонт крыши и фасада памятника регионального значения «Пассаж Второва» по проспекту Ленина, 111 в центре Томска.

Фото: администрация Томской области

Подрядчиком выступило ООО «Электромонтаж», имеющее необходимую для работ на объектах культурного наследия лицензию Минкульта РФ.

«Строители полностью заменили верхний розлив системы отопления, а на крыше поменяли стропильную систему, обрешетку, покрытие и утеплитель, установили молниезащиту. Также подрядчик прочистил вентиляционные каналы, благодаря чему заработала система вентиляции, спроектированная еще до революции для нужд размещавшейся в здании гостиницы», — сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Строители установили водосточную систему, карнизы, оконные сливы, ограждения кровли и пожарную сигнализацию. Рабочие благоустроили внутренний двор, где уложили новый асфальт и поставили фонари.

Фото: администрация Томской области

С полной исторической достоверностью восстановлен лепной декор фасада — штурвал с крыльями, увитыми лентами, растительный орнамент, ионика, змей, обвивающий жезл Гермеса, и другие элементы. По словам участника реставрации томского скульптора Антона Гнедых, на обновленный декор ушло 1,5 тонны материала.

«Часть элементов восстановлена прямо на стене, а около 70 деталей пришлось отливать в специальных формах в мастерской», — сообщил скульптор.

Подрядчик установил на здании архитектурную подсветку, которая настроена таким образом, чтобы выделить активные элементы декора. Рассеянный свет позволяет не искажать плоскость и не дает преломления.

Фасад памятника украшают стилизованные под дерево окна с исторически достоверной обрешеткой. В арке установлены воссозданные исторически достоверные кованые ворота.

Фото: администрация Томской области