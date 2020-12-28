В Томске завершили ремонт «Пассажа Второва»
Строители выполнили капитальный ремонт крыши и фасада памятника регионального значения «Пассаж Второва» по проспекту Ленина, 111 в центре Томска.
Подрядчиком выступило ООО «Электромонтаж», имеющее необходимую для работ на объектах культурного наследия лицензию Минкульта РФ.
«Строители полностью заменили верхний розлив системы отопления, а на крыше поменяли стропильную систему, обрешетку, покрытие и утеплитель, установили молниезащиту. Также подрядчик прочистил вентиляционные каналы, благодаря чему заработала система вентиляции, спроектированная еще до революции для нужд размещавшейся в здании гостиницы», — сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.
Строители установили водосточную систему, карнизы, оконные сливы, ограждения кровли и пожарную сигнализацию. Рабочие благоустроили внутренний двор, где уложили новый асфальт и поставили фонари.
С полной исторической достоверностью восстановлен лепной декор фасада — штурвал с крыльями, увитыми лентами, растительный орнамент, ионика, змей, обвивающий жезл Гермеса, и другие элементы. По словам участника реставрации томского скульптора Антона Гнедых, на обновленный декор ушло 1,5 тонны материала.
«Часть элементов восстановлена прямо на стене, а около 70 деталей пришлось отливать в специальных формах в мастерской», — сообщил скульптор.
Подрядчик установил на здании архитектурную подсветку, которая настроена таким образом, чтобы выделить активные элементы декора. Рассеянный свет позволяет не искажать плоскость и не дает преломления.
Фасад памятника украшают стилизованные под дерево окна с исторически достоверной обрешеткой. В арке установлены воссозданные исторически достоверные кованые ворота.
С фасада подрядчик демонтировал более 50 кондиционеров. Они заменены системой кондиционирования с установкой наружных блоков на земле.
«Пассаж Второва» — одно из знаковых зданий Томска. Ремонт шел на протяжении всего года. Объект непростой. Во-первых, это памятник, любые работы на котором должны быть выверенными с точки зрения сохранения исторической достоверности. Во-вторых, строительная площадка развернулась в самом центре города, создав томичам ряд неудобств. Но сегодня, наконец, строительные леса сняты, и обновленный «Пассаж Второва» снова украшает главный проспект Томска», — сказал заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.
Здание в самом центре Томска построено в 1905 году и известно томичам как «Пассаж Второва» и магазин «Тысяча мелочей». В настоящее время в здании располагаются органы государственной власти, областная библиотека имени А.С. Пушкина, торговый центр и другие организации.
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