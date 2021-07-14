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Главная Новости В Томске завели уголовное дело после смерти сотрудника компании по производству БАДов
Новости

В Томске завели уголовное дело после смерти сотрудника компании по производству БАДов

ТВ2
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день назад

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело после взрыва в лаборатории по производству БАДов компании «Биолит», где погиб сотрудник. 

Как пояснили в СК, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

8 июля в Томске произошел взрыв в химической лаборатории, пострадал мужчина 1977 года рождения, с ожогами его госпитализировали в ТОКБ. Позднее от полученных травм мужчина скончался в больнице.

«По делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в СК.

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