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Главная Новости В Томске заработал чат-бот по вопросам вакцинации
Новости

В Томске заработал чат-бот по вопросам вакцинации

ТВ2
ТВ2 ТВ2
20 часов назад

Центр управления регионом создал чат-бот по вопросам вакцинации от COVID-19. По задумке, в нем можно получить ответы на самые часто задаваемые вопросы.

Фото:  скриншот экрана Telegram-бота

В боте собрали актуальную информацию, разбили ее на разделы по муниципальным образованиям. Можно узнать о стационарных и мобильных пунктах вакцинации, найти контакты для записи и ознакомиться с информацией о вакцинах и противопоказаниях для прививки.

Как отметили в обладминистрации, чат-бот уже начал работу в «Телеграме» и на официальной странице областного оперативного штаба во «ВКонтакте». Там для начала в личных сообщениях группы нужно написать слово «вакцинация». Данные чат-бота обещают обновлять по мере появления информации.

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