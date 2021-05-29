В Томске запустят регулярные авиарейсы на Алтай с 4 июня

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Авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» с 4 июня открывает новые регулярные рейсы в Барнаул и Белокуриху из Томска. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: Татьяна Бемлер

«Авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» рада объявить о новых регулярных рейсах в Горно-Алтайск и Белокуриху из Новосибирска, Новокузнецка и Томска, а также в отдаленные поселения Горного Алтая из Новосибирска. Маршруты действуют на протяжении всего лета этого года», – сообщает авиакомпания.

Рейсы будет выполнять самолет Let L-410 «Turbolet», вмещающий 17 пассажиров, перелет займет полтора часа.