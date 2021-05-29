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29 мая,
2021
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В Томске запустят регулярные авиарейсы на Алтай с 4 июня

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» с 4 июня открывает новые регулярные рейсы в Барнаул и Белокуриху из Томска. Об этом сообщается на сайте компании.

В Томске запустят регулярные авиарейсы на Алтай с 4 июня
Фото: Татьяна Бемлер

«Авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» рада объявить о новых регулярных рейсах в Горно-Алтайск и Белокуриху из Новосибирска, Новокузнецка и Томска, а также в отдаленные поселения Горного Алтая из Новосибирска. Маршруты действуют на протяжении всего лета этого года», – сообщает авиакомпания. 


Рейсы будет выполнять самолет Let L-410 «Turbolet», вмещающий 17 пассажиров,  перелет займет полтора часа.

В Томске запустят регулярные авиарейсы на Алтай с 4 июня

Из Томска рейсы осуществляются в Барнаул и Белокуриху в среду и воскресенье.


С расписанием и стоимостью билетов можно ознакомиться на сайтах авиакомпании: www.sila-aero.ru и www.sila-avia.ru


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