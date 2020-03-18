В Томске запустили петицию с требованием закрыть колледжи и техникумы на карантин

В социальной сети «ВКонтакте» появилась петиция с требованием закрыть томские колледжи и техникумы на карантин из-за распространения коронавируса. На 17 марта петицию подписали больше 1600 человек.





Ссузы Томской области работают в штатном режиме, об этом сообщили в департаменте профобразования. Пока на дистанционное обучение перешли только вузы Томска.





Сообщается, что в колледжах и техникумах усилены профилактические мероприятия: проветривание, влажная уборка, студентам измеряют температуру. Всех учащихся с признаками простуды отправляют домой.





В администрации Томской области уточнили, что родители учащихся вправе принимать решение — посещать занятия или нет. В школах и детских садах разрешено свободное посещение.





Число заболевших COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, составляет 153 517 человек, 5735 из них скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения.





Число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек. 86 случаев – завозные. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без симптомов. Состояние средней тяжести наблюдается у двух пациентов из-за незначительной одышки. Под наблюдением врачей находятся 15 000 человек.





В Томской области нет больных коронавирусом.





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