В Томске запустили акции против «офонарения» проспекта Ленина

Некоммерческая организация «Городские проекты в Томске» и Instagram-канал «Город не бесит» запустили акции, в которых призывают томичей высказать городским и областным властям свое недовольство по поводу частокола фонарей на проспекте Ленина. Поводом для акций стала установка фонарей посреди пешеходного тротуара на площади Ленина.

Instagram-канал «Город не бесит» запустил флешмоб и предлагает ставить хештег #гудбайленина под фотографиями с проспекта Ленина. Организаторы проекта считают, что одной из главных проблем стартовавшего в 2015 году благоустройства проспекта Ленина являются огромные фонари и большое количество заборов.





«Их много. Их настолько много, что они полностью поглощают собой проспект. Это огромная градостроительная ошибка. Ошибка, внутри которой теперь существует каждый томич. И власти продолжают распространять эту ошибку на проспект дальше», — говорится в сообщении.





Одна из претензий — фонари и заборы делают и без того узкую пешеходную часть пр. Ленина еще более узкой. Кроме того, фонари по своему размеру спорят с архитектурой проспекта, заслоняя собой здания и достопримечательные объекты города, панораму центральной части проспекта.





К тому же авторы канала считают, что фонари стоят слишком часто. Конструкции мешают качественной уборке тротуаров. При этом каждый фонарь стоит в стороне от забора, не интегрирован в «поток» забора, что еще больше усугубляет всю несуразность и хаотичность проекта. Молодые урбанисты также отмечают «разностилицу» — разные фонари на разных участках проспекта, а также отсутствие логики в установке заборов.