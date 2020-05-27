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27 мая,
2020
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В Томске запустили акции против «офонарения» проспекта Ленина

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Некоммерческая организация «Городские проекты в Томске» и Instagram-канал «Город не бесит» запустили акции, в которых призывают томичей высказать городским и областным властям свое недовольство по поводу частокола фонарей на проспекте Ленина. Поводом для акций стала установка фонарей  посреди пешеходного тротуара на площади Ленина.

В Томске запустили акции против «офонарения» проспекта Ленина

Instagram-канал «Город не бесит» запустил флешмоб и предлагает ставить хештег #гудбайленина под фотографиями с проспекта Ленина. Организаторы проекта считают, что одной из главных проблем стартовавшего в 2015 году благоустройства проспекта Ленина являются огромные фонари и большое количество заборов.


«Их много. Их настолько много, что они полностью поглощают собой проспект. Это огромная градостроительная ошибка. Ошибка, внутри которой теперь существует каждый томич. И власти продолжают распространять эту ошибку на проспект дальше», — говорится в сообщении.


Одна из претензий — фонари и заборы делают и без того узкую пешеходную часть пр. Ленина еще более узкой. Кроме того, фонари по своему размеру спорят с архитектурой проспекта, заслоняя собой здания и достопримечательные объекты города, панораму центральной части проспекта.


К тому же авторы канала считают, что фонари стоят слишком часто. Конструкции мешают качественной уборке тротуаров. При этом каждый фонарь стоит в стороне от забора, не интегрирован в «поток» забора, что еще больше усугубляет всю несуразность и хаотичность проекта. Молодые урбанисты также отмечают «разностилицу» — разные фонари на разных участках проспекта, а также отсутствие логики в установке заборов.

В Томске запустили акции против «офонарения» проспекта Ленина

«Городские проекты в Томске» решили начать свою работу с самой накипевшей в последние дни проблемой города: установкой фонарей на проспекте Ленина. Так, подготовлено обращение в администрацию города Томска с требованием остановить установку фонарей и заборов на центральном проспекте города и, пока не поздно, исправить уже сделанные ошибки. «Мы хотим, чтобы на наш город можно было смотреть и видеть его, а не черный частокол фонарей», — пишут организаторы акции. 


На своей странице во ВКонтакте «Горпроекты» выложили текст обращения в администрацию Томска, который просят томичей отправить на имя мэра Ивана Кляйна.


«Выбранные опоры освещения не подходят для установки на тротуарах. Из-за большого диаметра они занимают много места, что мешает проходу  пешеходов на одной из самых загруженных улиц города Томска. Из-за этого в период пандемии невозможно соблюдать социальную дистанцию. Например, на площади Ленина возле домов 11-13 и у дома, расположенного на улице Розы Люксембург, 2, пешеходам приходится ютиться в узких проходах между новыми фонарями и ограждениями, где едва проходит один человек», — говорится в обращении на имя мэра.

В Томске запустили акции против «офонарения» проспекта Ленина

«Горпроекты в Томске» просят Ивана Кляйна отнестись с уважением к мнению и комфорту горожан. Для того чтобы повлиять на решение администрации, организаторы акции просят томичей присоединиться к кампании и отправить обращение в мэрию.

Куда писать: admin.tomsk.ru/db6/index
Где взять обращение: docs.google.com/document/d/1MTdZuj8U2E2y4j1gpUoSLMga7

Добавим, что «офонарение» центрального проспекта города проходит в рамках большого проекта «Томские набережные». Курируют этот проект губернатор области Сергей Жвачкин и профильный замгубернатора по инфраструктуре и строительству Евгений Паршуто. Деньги на реализацию проекта дает Газпром.

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