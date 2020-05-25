В Томске заменят ветхие сети в районе Телецентра

В мкр. Телецентр пройдут работы по реконструкции ветхих тепловых сетей. Подрядчик департамента капитального строительства приведет в нормативное состояние коммуникации 23 многоквартирных домов в пер. Пушкина, по ул. Партизанской, Пушкина и Яковлева.

На проведение работ из городского бюджета направлено 102 млн рублей.





Работы на объекте начались в середине мая. Сейчас начинается демонтаж устаревшего оборудования.





Подрядчику предстоит заменить ветхие части трубопроводов теплосетей и линий ГВС, тепловые камеры и железобетонные конструкции. Согласно проекту, продолжительность работ составляет пять месяцев, однако подрядчик готов завершить реконструкцию за четыре месяца.





«Работы, которые будут выполнены этим летом, позволят обеспечить надежное теплоснабжение домов томичей в этом районе и бесперебойную подачу энергоресурсов. Это также минимизирует риск аварийных раскопок и значительно сократит срок отключения горячей воды во время летней ремонтной кампании», — отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.

