Добрые новости
25 мая,
2020
1
фото
Новости

В Томске заменят ветхие сети в районе Телецентра

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В мкр. Телецентр пройдут работы по реконструкции ветхих тепловых сетей. Подрядчик департамента капитального строительства приведет в нормативное состояние коммуникации 23 многоквартирных домов в пер. Пушкина, по ул. Партизанской, Пушкина и Яковлева.

В Томске заменят ветхие сети в районе Телецентра

На проведение работ из городского бюджета направлено 102 млн рублей.


Работы на объекте начались в середине мая. Сейчас начинается демонтаж устаревшего оборудования. 


Подрядчику предстоит заменить ветхие части трубопроводов теплосетей и линий ГВС, тепловые камеры и железобетонные конструкции. Согласно проекту, продолжительность работ составляет пять месяцев, однако подрядчик готов завершить реконструкцию за четыре месяца.


«Работы, которые будут выполнены этим летом, позволят обеспечить надежное теплоснабжение домов томичей в этом районе и бесперебойную подачу энергоресурсов. Это также минимизирует риск аварийных раскопок и значительно сократит срок отключения горячей воды во время летней ремонтной кампании», — отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.