В Томске закрыли торговый центр «Нокс»

Судебные приставы опечатали здание торгового центра «Нокс» по требованию мэрии. Администрация города настаивает на том, что здание представляет опасность и требует сноса мансарды. Владелец здания утверждает, что здание не представляет опасности.

Мэрия обратилась с иском в суд в отношении индивидуального предпринимателя – владельца торгового центра о признании самовольной постройкой объекта капитального строительства по адресу г. Томск, пер. Дербышевского, 22. Истец также требует привести здание в надлежащее состояние путем сноса мансардных этажей. В рамках рассмотрения данного иска суд вынес решение об обеспечительных мерах – приостановить эксплуатацию здания из-за угрозы жизни и здоровью неопределенному кругу лиц», — сообщает пресс-служба судебных приставов.





Сегодня судебные приставы опечатали ТЦ для посетителей. Арендаторы могут вывезти товары. Эксплуатация объекта будет приостановлена до вступления в силу решения суда по основному иску.





Владелец торгового центра — Игорь Скоробогатов — планирует обжаловать решение суда.





Торговый центр «Нокс» был открыт в Томске в 1995 году. Общая площадь ТЦ составляет более 8 тысяч квадратных метров. В торговом центре располагают продуктовые, мебельные и спортивные.





Игорь Скоробогатов президент концерна «НОКС», объединяющего несколько компаний. С 1997 по 2001 годы был депутатом Государственной Думы Томской области, в данный момент член партнерства промышленников и предпринимателей Томска.

