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21 декабря,
2020
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Новости

В Томске загорелся склад алкогольной продукции. Фото

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Склад алкогольной продукции по улице Высоцкого загорелся в Томске. В тушении участвуют больше 30 человек. 

В Томске загорелся склад алкогольной продукции. Фото
Фото: пресс-служба регионального МЧС

Сообщение о возгорании поступило  в пожарно-спасательную службу МЧС России в 07:49. На момент прибытия первого подразделения горело в ангаре, внутри было плотное задымление.


Пожар был локализован в 08:27 на площади 500 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 09:01.


По состоянию на 11:30 идет проливка. В результате обгорели продукция, погрузчик и грузовой автомобиль. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.


В тушении задействованы больше 30 человек и девять единиц техники. Полностью возгорание было ликвидировано в 12:28

В Томске загорелся склад алкогольной продукции. Фото
Фото: пресс-служба регионального МЧС
В Томске загорелся склад алкогольной продукции. Фото
Фото: пресс-служба регионального МЧС
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