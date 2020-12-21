В Томске загорелся склад алкогольной продукции. Фото

Склад алкогольной продукции по улице Высоцкого загорелся в Томске. В тушении участвуют больше 30 человек.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 07:49. На момент прибытия первого подразделения горело в ангаре, внутри было плотное задымление.





Пожар был локализован в 08:27 на площади 500 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 09:01.





По состоянию на 11:30 идет проливка. В результате обгорели продукция, погрузчик и грузовой автомобиль. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.





В тушении задействованы больше 30 человек и девять единиц техники. Полностью возгорание было ликвидировано в 12:28