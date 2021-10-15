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Новости

В Томске загорелась стихийная свалка

ТВ2 ТВ2

Сегодня на Кузовлевском тракте, недалеко от железнодорожных путей на Северск загорелась стихийная свалка. Ее заметил томич Максим Марков и вызвал пожарных.

Автор:  Максим Марков
Автор:  Максим Марков

Максим сообщал о стихийной свалке на территории заброшенной и разворованной станции водоочистки в начале сентября 2021. Мэрия отвечала, что выявить, кто возит мусор на несанкционированную свалку не представилось возможным.

Теперь, пишет Максим ТВ2, пожарным пришлось тратить топливо и воду, задействовать людей. "Возможно я вызвал пожарных вовремя, вся эта гадость находится в поле с сухой травой и масштаб возгорания мог быть значительно больше".

Пожарный сказал Максиму, что слой свалки уже глубокий и тушить его придется часа 3. Удалось ли справиться с возгоранием к моменту публикации новости, Максим Марков не знает. А так выглядела свалка в начале сентября, когда ответственный томич обратился в мэрию.

Автор:  Максим Марков
Автор:  Максим Марков

Максим Марков еще раз просит мэрию Томска обратить внимание на проблему загрязнения лесов на окраине. "Итак с экологией все плохо, урановые отходы везут в Северск, выбросы, загрязняющие атмосферу и еще мусор повсюду", - сетует томич.

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