В Томске задерживают участников акции в поддержку Навального

Сотрудника штаба Навального в Томске Никиту Байгулова задержали за организацию акции в поддержку Навального в Томске. Также известно о задержании еще семи человек.

В частности, полиция задержала активистку Асю Шулбаеву. Об этом ТВ2 рассказала Наталья Лебедева, с которой они вместе уходили с площади Новособорной. «У Аси был свернутый в руках плакат. Мы уже были у «Сибирского бистро», когда к Асе подошел полицейский и сказал пройдемте. Она спросила на каком основании. Полицейский сказал пройдемте, мы вам все объясним».





ТВ2 удалось дозвониться до Аси Шулбаевой. По словам женщины, ее задержали, так как увидели, что она несет плакат. Сейчас ее везут в Октябрьский РОВД, составлять протокол.Позже Ася рассказала, что полицейские общались с ней корректно, пытались взять отпечатки пальцев, но Ася отказалась. Она добавила, что кроме нее, в отделе находится еще один мужчина преклонных лет, которого задержали на митинге.