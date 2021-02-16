В Томске задержали поставщика опиоидного наркотика

Сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков полиции получили оперативную информацию о том, что мужчина в Томске продает наркотическое вещество карфентанил.





По сообщению полиции, предполагаемым продавцом оказался мужчина 1973 года рождения, его задержали при поддержке спецподразделения «Гром».





«При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Ленинском районе Томска обнаружен тайник, в котором злоумышленником хранились запрещенные вещества. Сотрудниками полиции изъято более 1,9 кг наркотического средства. Полицейскими проведены обыски по месту проживания подозреваемого, а также осмотр транспортных средств, используемых для поставки наркотиков», — говорится в сообщении.





В полиции уточнили, что подозреваемый предположительно был основным оптовым поставщиком в Томскую область карфентанила. «В последующем наркотик распространялся мелкооптовыми партиями среди лиц цыганской народности», — уточнили в УМВД.





Следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимальная мера наказания — пожизненное лишение свободы. Задержанного заключили под стражу. Известно, что ранее он уже был судим за подобные преступления.