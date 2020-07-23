В Томске задержали полицейского, подозреваемого в избиении мужчины

Следователи задержали и возбудили уголовное дело в отношении участкового полицейского за избиение гражданина. Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК России.

«По предварительным данным, подозреваемый 6 июля 2020 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей в квартире жилого дома в Октябрьском районе г. Томска, без достаточных на то оснований применил к гражданину физическую силу и наручники, после чего доставил его в опорный пункт полиции, где причинил ему телесные повреждения», — говорится в сообщении.





В пресс-службе областного МВД рассказали, что в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из полиции, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.





Задержанному предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.