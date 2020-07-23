Добрые новости
23 июля,
2020
1
фото
Новости

В Томске задержали полицейского, подозреваемого в избиении мужчины

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Следователи задержали и возбудили уголовное дело в отношении участкового полицейского за избиение гражданина. Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК России.

В Томске задержали полицейского, подозреваемого в избиении мужчины

«По предварительным данным, подозреваемый 6 июля 2020 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей в квартире жилого дома в Октябрьском районе г. Томска, без достаточных на то оснований применил к гражданину физическую силу и наручники, после чего доставил его в опорный пункт полиции, где причинил ему телесные повреждения», — говорится в сообщении.


В пресс-службе областного МВД рассказали, что в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из полиции, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.


Задержанному предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.