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09 января,
2020
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В Томске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в Сочи

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томские полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины. Задержанный дал признательные показания, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

В Томске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в Сочи

Так, сообщение в полицию об обнаружении на обочине дороги в Хостинском районе 30-летней женщины с телесными повреждениями поступило 16 ноября 2019 года. Женщину доставили в больницу, но по дороге она скончалась. По данному факту было возбуждено уголовное дело.


«В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста регионального управления СКР, а также сотрудников полиции были установлены причастность к совершению указанного преступления 32-летнего мужчины и место его нахождения в городе Томске. 30 декабря 2019 года фигурант был задержан, в ходе допроса он дал признательные показания. Со слов злоумышленника, утром 16 ноября 2019 года он на автомобиле со своей знакомой направлялся к одному из своих друзей. В машине между ними произошел конфликт, который продолжился на обочине дороги. В ходе ссоры мужчина нанес оппонентке не менее 3 ударов руками в область головы, после чего скрылся», — говорится в сообщении.


В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Задержанный заключен под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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