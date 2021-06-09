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09 июня,
2021
Новости

В Томске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве охранника ТДСК

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Следственный комитет региона сообщил, что задержал мужчину, подозреваемого в убийстве охранника ТДСК.


Как отмечают в ведомстве, сотрудники уголовного розыска УМВД России во время оперативно-разыскных мероприятий смогли установить личность человека, подозреваемого в убийстве. Им оказался мужчина 1972 года рождения,  который находится в международном розыске по подозрению в убийстве в 2020 году в Новосибирске. Подозреваемого задержали сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии.


«В ходе допроса в качестве подозреваемого задержанный дал признательные показания, которые подтвердил при проверке на месте. В квартире по месту его проживания в Томске произведен обыск, в ходе которого обнаружены деньги, предположительно похищенные в ТДСК. При выполнении следственных и оперативных действий с задержанным следователи и полицейские установили также его причастность к совершению особо тяжких преступлений на территории других регионов РФ», — говорится в сообщении.


Отметим, при предъявлении обвинения задержанный полностью признал себя виновным. Обвинение в суде попросит для него меру пресечения в виде заключение под стражу.


Сейчас следователи собирают доказательную базу, назначили экспертизы — медицинская, генотипические, компьютерные, комплексные (генотипические, дактилоскопические и трасологические); допрашиваются свидетели.


Напомним, 2 июня 2021 года в помещении административного здания ТДСК нашли тело охранника предприятия с признаками насильственной смерти. Из кассы предприятия исчезли более 600 тысяч рублей.


Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи СО по Советскому району Томска, следователи-криминалисты СУ СК России региона и Главного управления криминалистики СК России, сотрудники полиции.

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