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14 января,
2021
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В Томске задержали молодого человека, который избил подростка за отказ дать ему закурить

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске транспортные полицейские задержали подозреваемого в нанесении побоев 16-летнему подростку из Кузбасса. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

В Томске задержали молодого человека, который избил подростка за отказ дать ему закурить

На привокзальной площади вокзала Томск-1 к транспортным полицейским обратился подросток и рассказал, что на него и его друга напал неизвестный. Сами молодые люди приехали из Кемеровской области и учатся тут в одном из томских колледжей. Во время прогулки по городу к ним подошел мужчина и попросил закурить. Услышав отказ, он начал оскорблять подростков нецензурной бранью, а затем спровоцировал драку с ними. В ходе драки он покусал подростка.


«Сотрудники полиции задержали фигуранта и доставили в дежурную часть. Инициатор драки — 20-летний местный житель, ранее привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти».

Видео: представлено пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «побои». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок на два года.

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