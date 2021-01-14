В Томске задержали молодого человека, который избил подростка за отказ дать ему закурить

В Томске транспортные полицейские задержали подозреваемого в нанесении побоев 16-летнему подростку из Кузбасса. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

На привокзальной площади вокзала Томск-1 к транспортным полицейским обратился подросток и рассказал, что на него и его друга напал неизвестный. Сами молодые люди приехали из Кемеровской области и учатся тут в одном из томских колледжей. Во время прогулки по городу к ним подошел мужчина и попросил закурить. Услышав отказ, он начал оскорблять подростков нецензурной бранью, а затем спровоцировал драку с ними. В ходе драки он покусал подростка.



«Сотрудники полиции задержали фигуранта и доставили в дежурную часть. Инициатор драки — 20-летний местный житель, ранее привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти».