В Томске задержан лжеполицейский, который с помощью шантажа заработал 1,8 млн рублей

УМВД России по Томской области сообщает, что задержан лжеполицейский, который похитил у мужчины 1,8 миллиона рублей. Во время задержания у мошенника изъяли поддельное удостоверение, предположительно, сигнальный, пневматический и охолощенный пистолеты, а также более 500 тысяч рублей.

Все началось с того, что в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее помощник по работе под разными предлогами занимал у нее деньги, а затем перестал выходить на связь. Общая сумма займа превысила 1,8 млн рублей.

Полицейские выяснили, что помощник потерпевшей передавал взятые в долг деньги мужчине, который представился сотрудником правоохранительных органов.

«Псевдополицейский сообщил, что некая женщина, с которой связан молодой человек, якобы занимается незаконной финансовой деятельностью. Чтобы избежать уголовной ответственности за содействие ей, от помощника требуется крупная сумма денег. При этом он должен был хранить втайне ставшую ему известной информацию и порвать все контакты со своей знакомой», — отметили в УМВД.