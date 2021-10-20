Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В Томске задержан лжеполицейский, который с помощью шантажа заработал 1,8 млн рублей
Новости

В Томске задержан лжеполицейский, который с помощью шантажа заработал 1,8 млн рублей

ТВ2 ТВ2

УМВД России по Томской области сообщает, что  задержан лжеполицейский, который похитил у мужчины 1,8 миллиона рублей. Во время задержания у мошенника изъяли поддельное удостоверение, предположительно, сигнальный, пневматический и охолощенный пистолеты, а также более 500 тысяч рублей.

Все началось с того, что в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее помощник по работе под разными предлогами занимал у нее деньги, а затем перестал выходить на связь. Общая сумма займа превысила 1,8 млн рублей.

Полицейские выяснили, что помощник потерпевшей передавал взятые в долг деньги мужчине, который представился сотрудником правоохранительных органов.

«Псевдополицейский сообщил, что некая женщина, с которой связан молодой человек, якобы занимается незаконной финансовой деятельностью. Чтобы избежать уголовной ответственности за содействие ей, от помощника требуется крупная сумма денег. При этом он должен был хранить втайне ставшую ему известной информацию и порвать все контакты со своей знакомой», — отметили в УМВД.

Мнимый полицейский взят под стражу.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.