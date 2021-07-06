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Главная Новости В Томске задержали главу регионального фонда ОМС
Новости

В Томске задержали главу регионального фонда ОМС

ТВ2
ТВ2 ТВ2
10 часов назад

Задержан директор Фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексей Рудко. По информации собственных источников Агенства новостей ТВ2, задержание произошло в пятницу, 2 июля, его проводили сотрудники регионального УФСБ. Причиной, по данным источников, стали финансовые нарушения на посту руководителя Фонда.

В приемной томского Фонда ОМС журналисту ТВ2 сообщили, что информацией о следственных действиях в отношении Алексея Рудко не обладают. Связать с ним по рабочему телефону также не смогли, объяснив, что руководитель находится в отпуске.

Автор:  www.ttfoms.tomsk.ru

Алексей Рудко в 2000 году с отличием окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». С 2000 до 2004 гг учился в ординатуре и аспирантуре по специальности «Генетика» в НИИ медицинской генетики СО РАМН. Позже проходил профессиональную переподготовку и получил специальность «Основы менеджмента и организация здравоохранения» в Высшей школе бизнеса ТГУ. Кандидат медицинских наук. Был членом Совета главных врачей при Департаменте здравоохранения региона.  С 2007 по 2015 годы — главный врач клиники НИИ медицинской генетики СО РАМН. В 2015-2018 годах возглавлял медицинский центр «Гармония здоровья». Женат, воспитывает двух дочерей. Главой регионального Фонда ОМС стал в 2018 году, сменив на посту Виктора Козлова.

По данным МК в Томске, супруга Алексея — Татьяна Рудко. Она руководит управлением научной политики и координации научных исследований в Томском НИ медицинском центре РАН. 

 

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