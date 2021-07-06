В Томске задержали главу регионального фонда ОМС

В приемной томского Фонда ОМС журналисту ТВ2 сообщили, что информацией о следственных действиях в отношении Алексея Рудко не обладают. Связать с ним по рабочему телефону также не смогли, объяснив, что руководитель находится в отпуске.

Задержан директор Фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексей Рудко. По информации собственных источников Агенства новостей ТВ2, задержание произошло в пятницу, 2 июля, его проводили сотрудники регионального УФСБ. Причиной, по данным источников, стали финансовые нарушения на посту руководителя Фонда.

Алексей Рудко в 2000 году с отличием окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». С 2000 до 2004 гг учился в ординатуре и аспирантуре по специальности «Генетика» в НИИ медицинской генетики СО РАМН. Позже проходил профессиональную переподготовку и получил специальность «Основы менеджмента и организация здравоохранения» в Высшей школе бизнеса ТГУ. Кандидат медицинских наук. Был членом Совета главных врачей при Департаменте здравоохранения региона. С 2007 по 2015 годы — главный врач клиники НИИ медицинской генетики СО РАМН. В 2015-2018 годах возглавлял медицинский центр «Гармония здоровья». Женат, воспитывает двух дочерей. Главой регионального Фонда ОМС стал в 2018 году, сменив на посту Виктора Козлова.

По данным МК в Томске, супруга Алексея — Татьяна Рудко. Она руководит управлением научной политики и координации научных исследований в Томском НИ медицинском центре РАН.