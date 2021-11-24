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В Томске задержали лесорубов, незаконно спиливших более 600 кубов в лесничествах Томского района

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Инспекторы лесоохраны за прошлую неделю задержали лесорубов, которые уничтожили более 600 кубометров древесины в Тимирязевском лесничестве, сообщает обладминистрация. Также за незаконные рубки задержали мужчину в Корниловском лесничестве.

Под Тимирязевским задержали группу людей. «Нарушители спилили 631,1 кубометр сосны, осины и березы. Ущерб от незаконной рубки составил более 8,2 миллионов рублей», — уточнили в обладминистрации.

Второй случай незаконной рубки зафиксировали также в Томском районе — Корниловском лесничестве. Там инспекторы задержали мужчину, он спилил шесть осин — 6,4 кубометра древесины, ущерб составил 5,7 тысяч рублей. У задержанного изъяли бензопилу и трактор. 

По каждому случаю рубок возбуждены уголовные дела.

Жителей Томской области, которые заметили факты незаконных рубок, просят сообщать об этом по телефону: 8-800-100-94-00, работает круглосуточно. По каждому обращению лесоохрана проводит проверки.

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