В Томске за несколько часов выпала пятидневная норма снега

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За сутки коммунальные службы Томска увеличили количество рейсов спецтехники на полигоны в три раза. По информации пресс-службы мэрии, за минувшие сутки бригады «ТомскСАХ» и подрядчиков выполнили на снегоотвалы 619 рейсов – 269 днем и 350 ночью, обычно спецтехника выезжает на полигоны порядка 220 раз.

«Коммунальные службы Томска в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада, — отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. — Графики работы корректируются в зависимости от погодных условий, в приоритете остаются ключевые магистрали с большим автомобильным потоком, улицы, подъездные пути к соцобъектам. В это же время мы анализируем обращения томичей в социальных сетях, по телефонам городских служб и пр. по вопросам уборки снега. Основной массив сообщений касается работы во дворах. В связи с этим районным администрациям и «Санитарной милиции» необходимо усилить контроль за качеством и своевременностью вывоза снега в жилых кварталах. Порядок во дворах обеспечивают УК и ТСЖ, они обязаны выполнять требования жителей, которые определяют периодичность уборки и оплачивают эти работы. Подрядчики районных администраций отвечают за содержание второстепенных улиц и внутриквартальных проездов, муниципальное учреждение «ТомскСАХ» — центральных и крупных улиц».