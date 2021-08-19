В Томске за 49 миллионов продается старейший ресторан

ДОМ.РФ выставила на торги построенный в конце 19 века в Томске ресторан, известный как «Славянский базар». Аукцион состоится 10 сентября, начальная цена лота — 49,4 миллиона рублей.

Здание расположено на набережной реки Ушайки. Это кирпичный двухэтажный дом, построенный в псевдорусском стиле в 1888 году по решению Томской городской Думы. Разработкой проекта занимался известный в городе архитектор Виктор Хабаров.

«Славянский базар» — одно из самых старых сооружений в центре города, сохранившихся до наших дней. Поэтому, по условиям конкурса, новый собственник должен будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия.