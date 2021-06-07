В Томске выступит известная питерская группа «HATTERS»

«HATTERS» появились на музыкальной сцене в 2016 году, но сразу же привлекли к себе самое пристальное внимание. Джипси-фолк-рок группа была основана в Санкт-Петербурге. Коллектив позиционирует себя как музыкально-театральный проект. Свой жанр называет «русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах». Творчество «HATTERS» подвергалось влиянию цыганской музыки, в сопровождении баса, аккордеона и скрипки, и является объединением романса, панка, фолк-рока и этнической музыки.





Возможно, именно это смешение жанров превращает каждый концерт «HATTERS» в нечто особенное. Во время своих концертов музыканты находятся в постоянном контакте с аудиторией и «взрывают» танцпол.