Добрые новости
07 июня,
2021
1
видео
1
фото
Новости

В Томске выступит известная питерская группа «HATTERS»

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Томичи смогут сходить на концерт известной питерской группы «HATTERS». Концерт пройдет 11 июня в 19.00 в клубе «РАЙON» (ул. Красноармейская, 120).

В Томске выступит известная питерская группа «HATTERS»

«HATTERS» появились на музыкальной сцене в 2016 году, но сразу же привлекли к себе самое пристальное внимание. Джипси-фолк-рок группа была основана в Санкт-Петербурге. Коллектив позиционирует себя как музыкально-театральный проект. Свой жанр называет «русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах». Творчество «HATTERS» подвергалось влиянию цыганской музыки, в сопровождении баса, аккордеона и скрипки, и является объединением романса, панка, фолк-рока и этнической музыки.


Возможно, именно это смешение жанров превращает каждый концерт «HATTERS» в нечто особенное. Во время своих концертов музыканты находятся в постоянном контакте с аудиторией и «взрывают» танцпол.

Предварительная продажа билетов:


— Театр драмы (пл. Ленина, 4)
— ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б)
— касса Центра культуры ТГУ (пр. Ленина, 36)


https://tomsk.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-7087/sections/

https://hatters.live/event/110/Tomsk-%D0%A0%D0%B0%D0%B9ON-2021-03-31#buy


Справки по телефону: 710-900


www.tomkoncert.ru

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.