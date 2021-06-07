В Томске выступит известная питерская группа «HATTERS»

Томичи смогут сходить на концерт известной питерской группы «HATTERS». Концерт пройдет 11 июня в 19.00 в клубе «РАЙON» (ул. Красноармейская, 120).
«HATTERS» появились на музыкальной сцене в 2016 году, но сразу же привлекли к себе самое пристальное внимание. Джипси-фолк-рок группа была основана в Санкт-Петербурге. Коллектив позиционирует себя как музыкально-театральный проект. Свой жанр называет «русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах». Творчество «HATTERS» подвергалось влиянию цыганской музыки, в сопровождении баса, аккордеона и скрипки, и является объединением романса, панка, фолк-рока и этнической музыки.
Возможно, именно это смешение жанров превращает каждый концерт «HATTERS» в нечто особенное. Во время своих концертов музыканты находятся в постоянном контакте с аудиторией и «взрывают» танцпол.
Предварительная продажа билетов:
— Театр драмы (пл. Ленина, 4)
— ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б)
— касса Центра культуры ТГУ (пр. Ленина, 36)
https://tomsk.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-7087/sections/
https://hatters.live/event/110/Tomsk-%D0%A0%D0%B0%D0%B9ON-2021-03-31#buy
Справки по телефону: 710-900
www.tomkoncert.ru